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Судейство

Сегодня, 13:04

Иван Абросимов назначен главным арбитром кубкового матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Руслан Минаев
Иван Абросимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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РФС объявил о судейских назначениях на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встречи пройдут с 13 по 15 августа. Главным арбитром матча «Крылья Советов» — «Спартак» назначен Иван Абросимов.

13 августа (вторник)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Сергей Чебан, АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.

«Ростов» — «Химки»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.

14 августа (среда)

ЦСКА — «Пари НН»: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Вера Опейкина, АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Николай Иванов.

«Рубин» — «Зенит»: судья — Михаил Черемных; помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалёв, АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Сергей Каруненко; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Валентин Мурашов, Станислав Попков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Денис Березнов; инспектор — Виктор Кулагин.

15 августа (четверг)

«Факел» — «Акрон»: судья — Ранэль Зияков; помощники судьи — Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Французов.

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