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Сегодня, 14:55

Ломаев: «Играем в хороший футбол, но происходит лютый нефарт»

Ломаев рассказал о целях «Крыльев Советов» на оставшуюся часть сезона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Для нас каждый из оставшихся матчей в РПЛ — финал. В каждой игре необходимо набирать только по три очка. Будем настраиваться и биться до последнего! Мы играем в хороший футбол, но происходит какой-то лютый нефарт. Как бы глупо это ни звучало, но это действительно так», — приводит слова Ломаева «Чемпионат».

Команда из Самары проиграла ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1. Подопечные Игоря Осинькина продолжат выступление в нижней сетке Пути регионов.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5059463-vratar-krylev-lomaev-igraem-v-horoshij-futbol-no-proishodit-lyutyj-nefart.html
Иван Ломаев
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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