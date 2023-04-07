Ломаев: «Играем в хороший футбол, но происходит лютый нефарт»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Для нас каждый из оставшихся матчей в РПЛ — финал. В каждой игре необходимо набирать только по три очка. Будем настраиваться и биться до последнего! Мы играем в хороший футбол, но происходит какой-то лютый нефарт. Как бы глупо это ни звучало, но это действительно так», — приводит слова Ломаева «Чемпионат».

Команда из Самары проиграла ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1. Подопечные Игоря Осинькина продолжат выступление в нижней сетке Пути регионов.