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Кубок России

18 мая, 17:50

Иванов о судействе Карасева в игре с «Краснодаром»: «Сергей нормально отработал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Судья Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов после финала Пути Регионов FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:2) оценил работу главного арбитра встречи Сергея Карасева.

— К работе Сергея Карасева есть вопросы?

— Да особых нет вроде. Сергей нормально отработал. Да, был эпизод, когда отменили пенальти на Кордобе из-за офсайда, но не отменили вторую желтую карточку у Гогличидзе. Я этого сначала не понял. Но мне объяснили, что судьи все сделали правильно.

— А ведь был еще эпизод в первом тайме, когда Рамирес врезался в штрафной в Бевеева. Это не пенальти?

— Ой. Мы только прилетели. Не смотрел еще. У меня нет сейчас ответа на ваш вопрос. Может быть, там что-то и было, но у меня тот эпизод почему-то в памяти не отложился, — сказал Иванов.

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в Суперфинале FONBET Кубка России. Игра пройдет в Москве 11 июня.

Полностью интервью Григория Иванова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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