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Сегодня, 17:09

Иванов о жеребьевке Кубка России: «Рады, что нашим соперником станет именно «Спартак»

Мария Гусева
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результаты жеребьевки полуфинальных матчей пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы рады тому, что нашим соперником станет именно «Спартак», — цитирует пресс-служба клуба Иванова. — Зрители в Екатеринбурге смогут лишний раз посмотреть на самую популярную команду страны. К тому же на кубковых матчах паспорт болельщика не нужен. И важный момент: домашняя игра со «Спартаком» пройдет в апреле, когда на Урале будет уже вполне футбольная погода».

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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