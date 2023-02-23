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Кубок России

Сегодня, 20:02

Ивич о Сперцяне: «Это профессионал, который выкладывается на все сто»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил игру полузащитника Эдуарда Сперцяна после первого матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:3).

«Как мне Сперцян? Это профессионал, который каждый день работает, выкладывается на все сто. Стараемся использовать его на лучшей позиции для него. Зависит от команды. Конечно, я как тренер, буду говорить о все команде. Не от одного игрока все зависит, а от всей команды», — сказал Ивич.

В этом матче отличились Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный. На 61-й минуте Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 28 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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