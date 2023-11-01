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Сегодня, 23:03

Ивич рассказал, чего ждет от матча «Краснодара» с «Крыльями Советов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал об ожиданиях от матча 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

— У вас сложный отрезок: ЦСКА, «Спартак» в Кубке, потом «Крылья» и «Зенит». Это самый важный отрезок за время вашей работы в России?

— Это сложные матчи. Как по мне, самая сложная игра нас ждет против Самары. Потому что «Крылья» — отличная команда с качественными исполнителями и тренером. Чтобы победить в воскресенье, нужно поскорее забыть сегодняшнюю игру. «Крылья» неслучайно на том месте, где они находятся. Но это наша работа — все матчи нужно сыграть, что тут сделаешь. Будем двигаться от игры к игре.

5 ноября «быки» сыграют с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ. Начало — в 14.00 мск.

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Владимир Ивич
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