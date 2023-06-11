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Кубок России

Сегодня, 16:28

Ивич рассказал, может ли суперфинал FONBET Кубка России стать последней игрой Сперцяна за «Краснодар»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о будущем полузащитника команды Эдуарда Сперцяна перед суперфиналом Кубка России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке Сперцяна.

«Это может быть последний матч Сперцяна за «Краснодар»? У нас не было разговора такого рода. Сегодня Сперцян наш капитан. Он выйдет на поле. Я уверен, что он покажет максимум и будет готов принести нам победу», — сказал Ивич во флеш-интервью перед матчем.

Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Эдуард Сперцян
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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