Ивич рассказал, может ли суперфинал FONBET Кубка России стать последней игрой Сперцяна за «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о будущем полузащитника команды Эдуарда Сперцяна перед суперфиналом Кубка России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке Сперцяна.

«Это может быть последний матч Сперцяна за «Краснодар»? У нас не было разговора такого рода. Сегодня Сперцян наш капитан. Он выйдет на поле. Я уверен, что он покажет максимум и будет готов принести нам победу», — сказал Ивич во флеш-интервью перед матчем.

Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.