Ивич о победе над «Спартаком»: «Интересная игра, много голов и моментов»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в выездном матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Во-первых, поздравлю игроков с победой и хорошей игрой. Многие ребята сегодня появились впервые после долгого периода. Им было непросто адаптироваться в начале, мы допускали больше ошибок, чем обычно. Но ребята много пропустили. Можно это понять. Интересная игра, много голов, много моментов. Наши первый и второй голы были отличными — мы сделали их, наработали на них. И это то, как мы хотим играть. Позволил сопернику вернуться после 0:1, делали ошибки, проигрывали единоборства. Но в конце концов доились нужного результата», — сказал Ивич на пресс-конференции.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.