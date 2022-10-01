Изидор заявил, что «Локомотив» выиграет все матчи в Кубке России

1 октября, 13:27
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» заявил о желании выиграть Кубок России.
— У вас есть какие-то цели на сезон?
— Нет, я сконцентрирован только на победах. Самое важное — побежать с «Локомотивом».
— В РПЛ вы выиграли не так много раз...
— Мы будем работать, чтобы выигрывать. Победы придут.
— Работать для того, чтобы оказаться в тройке, быть первыми или какими?
— Я не знаю.
— А в Кубке России, хотите выиграть его?
— Да, совершенно точно! Мы выиграем все матчи. Обязательно.
Сегодня, 1 октября, «Локомотив» сыграет с «Уралом» в 11-м туре РПЛ. Начало — в 19.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования