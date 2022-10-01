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Кубок России

1 октября, 13:27

Изидор заявил, что «Локомотив» выиграет все матчи в Кубке России

Микеле Антонов

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» заявил о желании выиграть Кубок России.

— У вас есть какие-то цели на сезон?

— Нет, я сконцентрирован только на победах. Самое важное — побежать с «Локомотивом».

— В РПЛ вы выиграли не так много раз...

— Мы будем работать, чтобы выигрывать. Победы придут.

— Работать для того, чтобы оказаться в тройке, быть первыми или какими?

— Я не знаю.

— А в Кубке России, хотите выиграть его?

— Да, совершенно точно! Мы выиграем все матчи. Обязательно.

Сегодня, 1 октября, «Локомотив» сыграет с «Уралом» в 11-м туре РПЛ. Начало — в 19.00 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
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Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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