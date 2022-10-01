Изидор заявил, что «Локомотив» выиграет все матчи в Кубке России

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» заявил о желании выиграть Кубок России.

— У вас есть какие-то цели на сезон?

— Нет, я сконцентрирован только на победах. Самое важное — побежать с «Локомотивом».

— В РПЛ вы выиграли не так много раз...

— Мы будем работать, чтобы выигрывать. Победы придут.

— Работать для того, чтобы оказаться в тройке, быть первыми или какими?

— Я не знаю.

— А в Кубке России, хотите выиграть его?

— Да, совершенно точно! Мы выиграем все матчи. Обязательно.

Сегодня, 1 октября, «Локомотив» сыграет с «Уралом» в 11-м туре РПЛ. Начало — в 19.00 мск.