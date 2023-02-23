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Кубок России

Сегодня, 10:00

Юран считает, что «Спартак» заслуженно победил «Локомотив»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

— Вам доводилось играть в такой мороз? — первый вопрос Юрану.

— Да. С тем же «Спартаком» в Лиге чемпионов. Конечно, это не слишком приятно, не комфортно. Прежде всего для ног: стопы подмораживает, пальцы... Мало что помогает. Однако в целом сегодня обе команды показали довольно неплохой уровень футбола несмотря на погодные условия. Думаю, игроки уже соскучились по официальным встречам, эмоции зашкаливали. Болельщик пришел на трибуну, атмосфера соответствующая.

— «Спартак» наиграл на победу или по итоговому счету у вас все-таки есть вопросы?

— Вопросов нет. «Спартак» заслужил такой результат. В первом тайме красно-белые были на голову сильнее соперника. Думаю, команда Абаскаля вполне могла забить и два мяча, и даже три. На «Локо» было печально смотреть. Железнодорожники просто не знали, что делать на поле. «Спартак» был резче, быстрее, выходил победителем из единоборств, Закономерно открыл счет.

— Но после перерыва все было уже не так однозначно.

— Согласен. Где-то спартаковцы, наверное, посчитали, что игра пойдет в прежнем ключе. Где-то сработали замены «Локо». Хозяева стали действовать агрессивнее, навязывать борьбу впереди. Но концовка встречи все равно осталась за подопечными Абаскаля, у Промеса был момент. Так что все по делу.

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Артем Дзюба. «Думал, Дзюба сыграет хуже. Он по-прежнему здорово цепляется за мячи, работает корпусом». Мнение Юрана

Сергей Юран
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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