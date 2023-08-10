Кади — о поражении от «Динамо» в Кубке России: «Если бы не гол Захаряна...»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от поражения в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (3:4).

«Сложный матч. «Динамо» вырвало победу на последних минутах, но так бывает. Это футбол. Тренер на нас не злился, он понимает, что такие игры тоже случаются. Если бы не гол Захаряна, была бы ничья — 3:3, ну а так мы провели хороший матч. Ивич сказал, что ментально нужно настраиваться уже на следующий матч, а этот отпустить», — сказал Боржес «СЭ».

«Краснодар» потерпел поражение в обоих матчах FONBET Кубка России-2023/24. В следующем, 3-м, туре групповой стадии Пути РПЛ команда встретится с «Пари НН». Матч состоится 29 августа.