Кафанов: «У Торопа сегодня операция. Очень переживаю»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поддержал вратаря армейцев Владислава Торопа, получившего серьезную травму при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Торопу желаю здоровья. Если честно, страшно было даже смотреть на повтор. Сразу стало понятно, к сожалению, что будет сотрясение. У Славы сегодня операция. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй, очень переживаю за него. Такие тяжелые травмы я помню у Владимира Габулова и Андрея Диканя. Если честно, трудно подбирать слова», — сказал Кафанов «СЭ».

На 36-й минуте Владислава Торопа заменил Владимир Шайхутдинов. Позже клуб сообщил, что у игрока двойной перелом костей лицевого черепа.

Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти. В суперфинале FONBET Кубка России сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой». Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.