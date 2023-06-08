Калешин объяснил свои слова о неприемлемости «кабинетной» победы «Акрона» над «Локомотивом»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» объяснил свои слова о неприемлемости «кабинетной» победы в Кубке России над «Локомотивом» из-за ошибочного участия в игре Дмитрия Баринова и рассказал, каким образом он и футболисты «Акрона» не узнали об этом факте в перерыве.

— После победы над «Локомотивом» и ситуации с Бариновым вы сказали: «Думаю, мы никогда не приняли бы такую кабинетную победу». А как не приняли — отдали бы место другой команде?

— Мы сейчас говорим гипотетически. Но мое мнение — таких пятен у нового клуба быть не должно. Клуб заваривается на правильной закваске. Сейчас у нас хорошая пресса, хорошие результаты в Кубке. Команда прошла путь из любителей в профессионалы правильными шагами. Болельщики всегда будут это уважать. Когда ты идешь честно. Никогда болельщики не будут любить, если ты чего-то добился через кабинетные решения. И такая победа могла оттолкнуть.

Почему «Спартак» называли «народной» командой? Потому что это кристально чистый клуб. Он заварен на человеческих ценностях. И поэтому народ любит «Спартак». Понятно, что «Акрон» — далеко не «Спартак». Но если он будет расти на человеческих ценностях, это вызовет уважение. А если бы мы проиграли «Локомотиву», а потом сказали: «Ничего страшного, мы прошли так», то мы бы уже «народной» командой не стали.

— Неужели вы в перерыве не узнали о происходящем?

— Не знали! В перерыве у нас запрещено заходить кому-либо в раздевалку, кроме игроков и тренеров. Смартфоны тоже запрещены — с момента, когда вернулся со стажировки у Ларионова. У него заходишь в раздевалку, и телефон кладется на полочку. На арене он запрещен. По-моему, 15 тысяч штрафа. От этого надо отучать. И со своими детьми есть такая болячка. Иногда игроки здороваются с тобой и даже не поднимают взгляд от экрана. На это больно смотреть. Здесь нужна определенная гигиена. Не зря же «Манчестер Сити» блокирует Wi-Fi, GSM-сигнал на базе. И «Ливерпуль» тоже.