Каманцев объяснил назначенный пенальти в матче «Крылья Советов» — ЦСКА

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в микст-зоне после первого матча 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (2:2) объяснил «СЭ», почему был назначен пенальти в ворота самарской команды.

— Как вам сегодняшнее судейство в матче «Крылья Советов» — ЦСКА?

— Нормальное судейство. К сожалению, ошибки были, которые ВАР помог исправить. Думаю, «Крылья» не сильно довольны таким пенальти. Но, к сожалению, рука была оставлена довольно-таки высоко, еще согнута вверх. Видеофакт этому есть. Ничего не сделаешь. Судья посчитал, что это пенальти.

Гол с пенальти забил Федор Чалов. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой Дмитрия Цыпченко в штрафной самарцев.