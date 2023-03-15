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Судейство

Сегодня, 21:44

Каманцев объяснил назначенный пенальти в матче «Крылья Советов» — ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в микст-зоне после первого матча 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (2:2) объяснил «СЭ», почему был назначен пенальти в ворота самарской команды.

— Как вам сегодняшнее судейство в матче «Крылья Советов» — ЦСКА?

— Нормальное судейство. К сожалению, ошибки были, которые ВАР помог исправить. Думаю, «Крылья» не сильно довольны таким пенальти. Но, к сожалению, рука была оставлена довольно-таки высоко, еще согнута вверх. Видеофакт этому есть. Ничего не сделаешь. Судья посчитал, что это пенальти.

Гол с пенальти забил Федор Чалов. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой Дмитрия Цыпченко в штрафной самарцев.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Каманцев
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