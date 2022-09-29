Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев после победы «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Кубке России ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о давлении на судей и новом руководстве красно-белых.

— Предыдущее руководство «Спартака» создавали фон вокруг судей. Стало проще, когда Федун и Зарема ушли?

— А куда они ушли? Они на стадионе, они могут высказываться. Болельщики? У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке». Она яркая личность. Не думаю, что ей что-то помешает говорить ярко. Первый месяц переживаешь. Принятие? Не сказал бы так. Всем неприятно, но это часть стратегии каждого клуба — нагнетать обстановку и доказывать, что клуб убивают.

— У нового руководства «Спартака» стиль другой.

— Они просто еще не добрались до руководства. Если бы я был рядовым болельщиком, я бы высказал свои позицию. У судей есть мнение — когда игроки и клубы меньше общаются о судьях, это полезно. Возможно, «Спартак» выстроил такую стратегию, чтобы нацеливать игроков становиться лучше. Судьи — это как дождь. Он есть и есть. На судей повлиять невозможно. Мы стараемся слушать ваши замечания, но мы не реагируем на это, ибо это часто может иметь цель оказания давления.

26 сентября новым спортивным директором «Спартака» стал Пол Эшуорт.