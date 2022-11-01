Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:49

«КАМАЗ» победил «Енисей» в Кубке России

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

«КАМАЗ» в стартовом матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России по футболу на своем поле играл против «Енисея». Команда из Набережных Челнов победила со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились полузащитники Захар Тарасенко и Асланбек Сикоев.

В компенсированное время с поля был удален футболист «Енисея» Валерий Кичин.

Соперник «КАМАЗа» по следующему раунду Кубка России определится по итогам жеребьевки.

Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
01 нояб, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
2:0
Енисей

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
ФК Енисей
ФК КАМАЗ
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста
«И пошел разговляться...» Как американский боец поразил Емельяненко поглощением водки
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Кубок России, 5-й раунд Пути регионов: «КАМАЗ» проведет матч с «Енисеем», «Шинник» — «Кубань»
Стало известно расписание перенесенных матчей 5-го и 6-го тура группового турнира Кубка России
5-й и 6-й туры группового турнира Кубка России перенесены
В «Зените» прокомментировали информацию о желании клуба перенести матч с «Факелом»
Федотов считает, что его отстранение после ситуации с Абаскалем было кем-то спродюсировано
В «Зените» заявили, что не будут штрафовать Мостового так, как «МЮ» — Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Ваноли о неделе в Тарасовке перед финалом Кубка: «Хотел, чтобы игроки чувствовали, где началась история «Спартака»