«КАМАЗ» победил «Енисей» в Кубке России

«КАМАЗ» в стартовом матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России по футболу на своем поле играл против «Енисея». Команда из Набережных Челнов победила со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились полузащитники Захар Тарасенко и Асланбек Сикоев.

В компенсированное время с поля был удален футболист «Енисея» Валерий Кичин.

Соперник «КАМАЗа» по следующему раунду Кубка России определится по итогам жеребьевки.