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Сегодня, 18:00

«КАМАЗ» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«КАМАЗ» и «Торпедо» сыграют в матче Кубка России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«КАМАЗ» примет «Торпедо» в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в среду, 25 сентября. Игра состоится на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а также телеканал «Матч Премьер» (по подписке). Начало эфира — в 19.20 мск.

Ключевые события и результат игры «КАМАЗ» — «Торпедо» вы можете изучить в матч-центре сайта «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
25 сент, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
Торпедо М

«КАМАЗ» и «Торпедо» — соперники по турниру первой лиги. 12 августа встречались между собой в Нижнекамске, эта игра завершилась вничью — 1:1. «КАМАЗ» занимает в лиге после 11 туров 15-е место, «Торпедо» идет на третьей строчке.

По регламенту «КАМАЗ» и «Торпедо» вместе с другими клубами первой лиги стартуют в Кубке России с 4-го этапа пути регионов.

ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)

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