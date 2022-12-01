Камоцци назвал невероятным решение о невыдаче красной карточки Промесу

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС о дисквалификации шести игроков «Зенита» и «Спартака» за драку в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

По итогам заседания КДК РФС на 6 матчей Кубка России за участие в драке были дисквалифицированы Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все трое — «Спартак»). Комитет не стал применять никаких санкций к Квинси Промесу, несмотря на обращение «Зенита».

«Я считаю абсолютно верным решение о дисквалификации игроков «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей. Промесу не дали красную карточку? Невероятное решение!» — сказал Камоцци «СЭ».

После решения КДК РФС Экспертно-судейская комиссия объяснила, почему Промеса стоило удалить в матче с «Зенитом».