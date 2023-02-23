Камоцци о том, что «Спартак» выиграл у «Локомотива»: «Очень важно возобновить сезон с победы!»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ (верхняя сетка) FONBET Кубка России.

«Насколько важно возобновить сезон с победы? Очень важно! Но нужно спокойно и стремительно продолжать играть. Нужно работать и быть сосредоточенным на своих целях», — сказал Камоцци «СЭ».

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.