Камоцци отреагировал на поражение «Спартака» от «Крыльев»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 5-го тура группового турнира Кубка России.

«Это всего лишь поражение. Ничего более. Такое случается. 11 матчей без поражений — всего лишь статистика. Ничего особенного. Самое важное — выиграть РПЛ», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» потерпел первое поражение в группе и с 12 очками продолжает возглавлять таблицу. Далее идут «Крылья Советов» (9), петербургский «Зенит» (9) и воронежский «Факел» (0).

С первого и второго мест в группе команды выйдут в плей-офф пути РПЛ, с третьего — в плей-офф пути регионов.