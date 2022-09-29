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Кубок России

29 сентября, 18:00

Камоцци: Надеюсь, Соболев сегодня забьет «Зениту» и принесет победу «Спартаку»

Камоцци рассказал, что ждет от Соболева результативной игры в матче «Зенита» со «Спартаком»
Виктория Кравченко

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением по поводу признание форварда Александра Соболева лучшим игроком РПЛ по итогам сентября.

«Безусловно, Соболев заслужил звание лучшего игрока месяца в РПЛ. Я очень рад за него, он большой молодец. Саша — один из лучших в «Спартаке» на данный момент. Мне всегда приятно наблюдать за тем, как Соболев забивает и приносит победу «Спартаку». Надеюсь, сегодня в игре с «Зенитом» это тоже случится», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Сегодня, 29 сентября, состоится матч Кубка России «Спартак» — «Зенит». Начало — в 20.30 мск. В этом сезоне футболист провел 10 матче, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-nadeyus-sobolev-segodnya-zab-et-zenitu-i-prineset-pobedu-spartaku/
Александр Соболев
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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