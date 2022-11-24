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Кубок России

24 ноября, 19:33

Камоцци считает, что для «Зенита» матч против «Спартака» будет решающим в Кубке России

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Зенита».

«Если Зенит победит в этом матче, он может оказаться на первом месте. Так что для «Зенита» это решающая игра в Кубке России. Если «Спартак» будет играть на ничью в Питере, то можно легко проиграть «Зениту». Так что без всяких расчетов «Спартаку» придется играть в свой футбол, а там посмотрим, что будет», — сказал Камоцци «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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