Камоцци считает, что для «Зенита» матч против «Спартака» будет решающим в Кубке России

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Зенита».

«Если Зенит победит в этом матче, он может оказаться на первом месте. Так что для «Зенита» это решающая игра в Кубке России. Если «Спартак» будет играть на ничью в Питере, то можно легко проиграть «Зениту». Так что без всяких расчетов «Спартаку» придется играть в свой футбол, а там посмотрим, что будет», — сказал Камоцци «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.