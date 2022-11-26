Канчельскис оценил шансы «Зенита» на победу над «Спартаком» в Кубке России

26 ноября, 14:04
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что думает о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком» в Кубке России по футболу.
«Зенит» будет рассчитывать на крупную победу, но вероятность того, что «Спартак» расклеится настолько, чтобы пропустить четыре мяча, мала. «Спартак» вряд ли подойдёт к матчу в таких пораженческих настроениях. В конце концов, должно же быть самолюбие у игроков. Если они проиграют в четыре-пять мячей, то надо их разогнать будет всех», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 27 ноября, на «Газпром Арене». Начало — в 16:00 по московскому времени.
Методология
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Основные источники исследования