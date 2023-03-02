0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:48

Канчельскис поделился мнением о работе российских футбольных арбитров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о работе российских футбольных арбитров.

«Классный судья должен провести матч так, чтобы о нем практически не говорили. У нас же все наоборот. Каждый матч по 10 минут крупным планом показывают судью, который стоит и слушает своих коллег на VAR. Никто не может принять решение, все перекладывают друг на друга ответственность. У нас зачастую судьи становятся главными героями матчей. Это бездарно», — приводит слова Кончельскиса «РБ Спорт».

Ранее ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать гол «Спартака» в матче 1/4 Кубка России с «Локомотивом».

По мнению большинства членов комиссии, Михаил Игнатов вел борьбу с Наиром Тикнизяном с нарушением правил.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-u-nas-zachastuyu-sud-i-stanovyatsya-glavny-mi-geroyami-matchej-e-to-bezdarno/
Андрей Канчельскис
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Последнее золото СССР на Олимпиаде: разнесли канадцев, лучших отпустили в НХЛ
Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске
Диверсанты с Украины обстреляли автомобиль в Брянской области
Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области
В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Глушаков — о жеребьевке FONBET Кубка России: «Сложный соперник, но нет ничего невозможного»
Иванову не хватило мудрости. Судейский скандал в матче «Спартак» — «Локомотив» легко было предотвратить
«Спартак» — «Урал», «Крылья Советов» — ЦСКА: итоги жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
В «Локомотиве» оценили уровень «Акрона» перед матчем в кубке
«Зенит» — «Динамо», «Акрон» — «Локомотив»: итоги жеребьевки второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России
«Спартак» — «Локомотив»: ЭСК нашла одну ошибку. Но ее мнение мало что значит — завтра оно может измениться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников отреагировал на вердикт ЭСК РФС об ошибке арбитра в матче «Локомотив» — «Спартак»

В «Локомотиве» оценили уровень «Акрона» перед матчем в кубке