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Кубок России

15 марта, 17:57

Канчельскис — о жеребьевке Кубка России: «Спартак» обречен, раз им попался «Зенит»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о результатах жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, по итогам которой «Спартак» сыграет против «Зенита».

«Спартак» обречен, раз им попался «Зенит». Особенно после безголевой ничьи в первом круге. «Зенит» просто так не упустит свой шанс. Тем более, после той шумихи, что происходит в «Спартаке», «Зенит» — фаворит», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

 
Гильермо Абаскаль, Владимир Федотов и&nbsp;Сергей Игнашевич. Новая битва «Зенита» и «Спартака», ЦСКА против Игнашевича. Мощная жеребьевка Кубка России

Первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля, а ответные встречи — 16-18 апреля.

В другом полуфинале действующий победитель турнира ЦСКА встретится с «Балтикой».

Зарина Халимхонова

Андрей Канчельскис
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
23
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