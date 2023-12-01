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Кубок России

1 декабря, 23:20

Канчельскис: «Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев злоупотребляет симуляциями.

«Все эти симуляции в первую очередь вредят самому Соболеву. Александр в итоге заработает себе такую репутацию, что на нем и реальные фолы перестанут свистеть. Он этим делом злоупотребляет. Ладно еще раньше пытаться «нарисовать», но сейчас есть ВАР, зачем это делать? Конечно, Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

В первом матче с «Оренбургом» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1) Соболев получил предупреждение за симуляцию.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-sobolevu-nado-perestat-simulirovat-on-vse-taki-uzhe-ne-mal-chik/
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
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