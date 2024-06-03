Канунников — о суперфинале Кубка России: «В концовке матча было жалко «Балтику»

Нападающий «Зенита» Максим Канунников поделился впечатлениями от матча против «Балтики» в суперфинале FONBET Кубка России (2:0).

«Хорошая игра, хотя жалко было в концовке матча за «Балтику». Видно, что команда отдала все силы в этой встрече. А «Зенит» в первом тайме то ли вполсилы играл, то ли от чемпионства не отошел. Но во втором уже показал себя — усилил скорости и вырвал победу. Хотя, по мне, более справедливо все было бы решить в серии пенальти — очень уж хороша была «Балтика» до перерыва. Обидно за нее, но это футбол — результат закономерен», — приводят «Известия» слова Канунникова.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака выиграла Кубок страны, а также стала победителем чемпионата и Суперкубка России.