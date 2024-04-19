Канунников рассказал, сколько заплатили игрокам «Зенита» за победу в Кубке России

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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о рекордных премиальных в карьере.
— Правда, что Алексей Миллер после победных матчей заходил в раздевалку «Зенита» с кричалкой: «Сине-бело-голубые, хэй-хэй!»?
— Может, не каждый раз, но, когда «Спартак» обыграли, было именно так. Изначально нам полагалась премия в двойном размере. Но тут ребята увидели Алексея Борисовича и заголосили: «Давайте пятерные! Счет-то 5:0...» Он даже не удивился: «Хорошо».
— Теперь ясно, почему вам тогда заплатили по 50 тысяч евро. Но ведь это не рекордные премиальные?
— Еще больше заработали, когда в финале Кубка победили «Сибирь». Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь 100 тысяч долларов. Остаешься в запасе — 70. Меня после матча забрали на допинг-контроль. Лето, жара, быстро не отстреляешься...
— Это понятно.
— В раздевалку вернулся, когда ребята уже переоделись, стояли возле автобуса. Подхожу, один из них произносит с усмешкой: «Макс, вот вышел ты на поле во втором тайме. Бегал, падал, корячился и получил сто процентов премиальных. А кто-то просто на скамеечке посидел, и ему дали столько же».
— Что изменилось, пока вы отсутствовали в раздевалке?
— После игры туда зашел радостный Алексей Борисович и объявил: «Сегодня двойные! Всем!» Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому по 200 тысяч долларов.
«Зенит» обыграл «Сибирь» в финале Кубка России-2009/10 со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Роман Широков.