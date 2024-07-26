Капитан 2DROTS заявил, что команда постарается побить свой рекорд в Кубке России

Капитан медийной команды 2DROTS Валтэр Скляр Эдамс заявил, что команда постарается побить свой рекорд, установленный в предыдущем розыгрыше FONBET Кубка России.

В прошлом сезоне 2DROTS дошли до четвертьфинала Пути регионов, где проиграли «Химкам».

— Какую задачу ставлю для себя в Кубке России? Играть, если получится, как можно больше времени, — сказал Скляр Эдамс «РБ Спорт».

— Не кажется, что вы можете дойти до стадии с участием клубов РПЛ?

— Нам так не кажется. Но мы постараемся сделать все, чтобы оказалось по-другому. Будем стараться побить наш предыдущий рекорд, сразу дойти до команд РПЛ.

В новом сезоне команда Дмитрия Кузнецова сыграет в 1/32 финала Пути регионов со «Строгино». Матч пройдет 30 июля и начнется в 16:00 мск на стадионе «Москвич».