Капитан 2DROTS: «Мы хотели бы сыграть в Кубке с командой РПЛ»

Капитан 2DROTS Эдамс Вальтер Скляр рассказал о подготовке медийной команды к участию в следующем сезоне FONBET Кубка России.

— Готова ли команда к кубку России?

— Наверное, этот вопрос лучше задать тренерскому штабу, они отвечают у нас за подготовку, — цитирует футболиста «РБ Спорт».

— С кем бы хотели сыграть в Кубке?

— Конечно, мы хотели бы сыграть с командой РПЛ либо ФНЛ. Потому что в прошлом году мы играли с ивановским «Текстильщиком», который вроде как приближался по уровню к командам ФНЛ.

— По силам ли обыгрывать команды РПЛ?

— Если бы мы играли с ЦСКА не один раз, а 10, то в 90 процентах матчей была бы победа соперника. Все это понимают, все это признают. Мы проделали хорошую работу к матчу. Так звезды в небе сошлись, что мы обыграли ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 2DROTS точно примет участие в FONBET Кубке России сезона-2023/24. В этом розыгрыше блогерская команда в 1/128 финала турнира уступила ивановскому «Текстильщику» (1:1, пенальти — 5:3).