Капитан «Торпедо» Артем Самсонов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 4-м туре групповой стадии Кубка России.

— Что скажете о победе над ЦСКА?

— Хорошая игра, мы выполнили установку тренера и заслуженно победили.

— Что была за установка?

— Она была мощной. То, что говорят в раздевалке, я выносить не могу. Теперь все мысли о следующем матче в РПЛ. Нам нужна победа в чемпионате любой ценой. Необходимо начать подниматься в турнирной таблице.

— Талалаев провел с вами второй матч, вы уже лучше понимаете тренера?

— Да, уже лучше. Он с нами очень много разговаривал, были теории. Я думаю, что все наладится. Мы нашли общий язык, дальше будет лучше.

— С его приходом ваши действия на поле поменялись?

— Конечно, что-то поменялось.

— Уже смотрели, как у вас обстоят дела в группе в Кубке России?

— Не, не смотрели. Завтра еще матчи. Если все сложится, как надо, то уже точно пройдем в следующую стадию. Впереди у нас еще две домашние игры, все хорошо будет, — сказал Самсонов.