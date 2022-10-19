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Сегодня, 23:02

Капитан «Торпедо» Самсонов — о победе над ЦСКА: «Выполнили установку тренера и заслуженно выиграли»

Артем Самсонов прокомментировал победу «Торпедо» над ЦСКА в Кубке России
Дмитрий Барулев

Капитан «Торпедо» Артем Самсонов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 4-м туре групповой стадии Кубка России.

— Что скажете о победе над ЦСКА?

— Хорошая игра, мы выполнили установку тренера и заслуженно победили.

— Что была за установка?

— Она была мощной. То, что говорят в раздевалке, я выносить не могу. Теперь все мысли о следующем матче в РПЛ. Нам нужна победа в чемпионате любой ценой. Необходимо начать подниматься в турнирной таблице.

— Талалаев провел с вами второй матч, вы уже лучше понимаете тренера?

— Да, уже лучше. Он с нами очень много разговаривал, были теории. Я думаю, что все наладится. Мы нашли общий язык, дальше будет лучше.

— С его приходом ваши действия на поле поменялись?

— Конечно, что-то поменялось.

— Уже смотрели, как у вас обстоят дела в группе в Кубке России?

— Не, не смотрели. Завтра еще матчи. Если все сложится, как надо, то уже точно пройдем в следующую стадию. Впереди у нас еще две домашние игры, все хорошо будет, — сказал Самсонов.

Артем Самсонов
Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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