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Сегодня, 18:25

Караваев — о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Приятно выигрывать у принципиального соперника»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от победы над «Спартаком» в первом матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

«Приятно выигрывать у принципиального соперника. У нас был полуротационный состав, играли в гостях, но все равно победили — дома в ответном матче нам полегче будет. Да, первый тайм был неудачный. С учетом плотного графика вышли играть в пять защитников, чтобы перестроиться, если что-то пойдет не так. Так и получилось. Сейчас у нас три матча за девять дней, но всегда круче играть, чем тренироваться. Эмоционально, когда претендуешь на титулы, тоже устать невозможно», — приводят «Известия» слова Караваева.

За «Зенит» в этой встрече дублем отметился бразильский новичок Педро. В составе «Спартака» мяч забил Манфред Угальде.

Ответный матч между командами состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 апреля.

Источник: Известия
Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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