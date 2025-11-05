Карпин назвал достойной игру «Динамо» в кубковом матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (3:1).

— Что здесь комментировать? Неплохая игра с нашей стороны. Достойная игра. Результат достойный. Играя в таком составе, ребята выглядели более чем достойно, за что им спасибо. Дело не только в результате, а именно в игре.

— Что сказали Маухубу, когда он в первый раз попросил замену?

— Что пускай потерпит, пока не будет готова замена. Отправили на поле, чтобы хотя бы стоял, если не может бегать. Разбегался, минут 5 еще сыграл.

Команды проведут ответный матч 27 ноября в Москве.