Карпин назвал достойной игру «Динамо» в кубковом матче с «Зенитом»

5 ноября, 22:50
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (3:1).
— Что здесь комментировать? Неплохая игра с нашей стороны. Достойная игра. Результат достойный. Играя в таком составе, ребята выглядели более чем достойно, за что им спасибо. Дело не только в результате, а именно в игре.
— Что сказали Маухубу, когда он в первый раз попросил замену?
— Что пускай потерпит, пока не будет готова замена. Отправили на поле, чтобы хотя бы стоял, если не может бегать. Разбегался, минут 5 еще сыграл.
Команды проведут ответный матч 27 ноября в Москве.
bishevcky
А зачем. главное, чтобы "нормально" сыграл судья , в стиле вчерашнего Егорова.
06.11.2025
Mr T
Дал интервью без постоянного чёса бородёнки,почувствовал себя уверенным
05.11.2025
AnTaras
Ну всё, теперь Валера герой для болел:grinning:
05.11.2025
Westham
да, это так...
05.11.2025
Владислав
Осталось понять, когда, у Динамо, защита будет играть нормально
05.11.2025