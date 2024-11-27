Карпин объяснил изменения во втором тайме матча «Ростова» со «Спартаком»

Сегодня, 23:17
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы после победы над «Спартаком» (2:1) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.
— За счет чего были такие изменения во втором тайме?
— Замены «Спартака» с одной, основные и свежие игроки. С другой стороны, в голове сидела мысль не пропустить.
— Перестроились на трех центральных защитников, заменили Глебова. С чем связана перестановка?
— Замена Глебова была запланированной. Не зависела от счета. Так же как и замена Вахании. Через два на третий уже игра с «Пари НН», так что все замены были запланированы. Выходил бы Осипенко вместо Глебова, неважно.
— Насколько Голенков приблизился к тому, чтобы быть основным в сравнении с Комличенко?
— В каком измерении? На два процента ближе, двадцать?
— Приблизился ли он?
— Приблизился.
— По ходу матча у вас хоть раз присутствовала тревога за результат?
— Естественно, и во втором тайме, тем более когда пропустили. После нашего углового пропускаем в наши ворота гол. Тревога возникла, понятно, — сказал Карпин на пресс-конференции.
«Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2