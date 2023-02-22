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Сегодня, 21:06

Карпин недоволен газоном на «Ростов Арене»: «Что за хрень такая? У нас на «Олимпе» газон в сто раз лучше»

Артем Белинин
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России выразил недовольство газоном на стадионе «Ростов Арена», на котором проходила игра.

«В феврале играть можно, даже в Москве играют, а там погода пожестче. И у нас на «Олимпе» играть можно, там газон в сто раз лучше, чем этот. По поводу газона я интересовался, спросил — что это за хрень такая? То слишком жарко, то слишком холодно, то солнца много — трава выгорает, то мало, поэтому не растет, то грибок какой-то, еще какие-то отмазки. Расследуйте этот вопрос», — сказал Карпин.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» состоится в Екатеринбурге 27 февраля.

Валерий Карпин
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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