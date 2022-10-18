Карпин признался, что ему нравится новый формат Кубка России

18 октября, 23:22
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о выступлении молодых игроков и оценил результаты команды в Кубке России.
— У вас молодой состав. Как он справляется с такими нагрузками?
— Как видите по результату, не вывозит состав.
— Перемещение не поменять? Вы будете тренироваться два дня в Новогорске?
— Да, в субботу уже игра.
— Вы говорили, что главная задача пока — это не вылететь. Вам осталось набрать 5-6 очков. Какие следующие задачи будете ставить?
— Когда наберет эти очки, тогда будем ставить новые задачи.
— Насколько вы удовлетворены новым форматом Кубка России?
— Мне он очень нравится.
— Потому что лучше играть, чем тренироваться?
— Потому что можно попробовать в официальном матче увидеть ребят, которые не получают много практики в чемпионате. Не в товарищеском матче, а в официальной игре.
— Удовлетворены результатами в Кубке?
— Сегодняшним результатом нет. В целом — да. Набрали шесть очков. Не будем вспоминать, что было в матче против «Ахмата». Увидели молодых ребят и оценили их.
— Были вопросы к Глебову после третьего гола или не к нему были вопросы?
— Не к нему. К другому игроку были вопросы.
На данный момент команда Карпина с 6 очками занимает 3-е место в своей группе, уступая лидерам, бело-голубым, 1 очко.