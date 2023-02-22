Карпин об игре «Ростова» с «Уралом»: «Какое взаимопонимание, какое взаимодействие? Всего этого не было»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Какое взаимопонимание, какое взаимодействие? Этого всего не было в игре. Все, что мы делали на протяжении прошлого года, с марта месяца — сегодня всего этого не было. На этом газоне можно играть только забросами. Мы пытались играть, как привыкли — если бы продолжили, проиграли бы 0:5», — сказал Карпин.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» состоится в Екатеринбурге 27 февраля.