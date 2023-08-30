Карпин — о победе над «Локомотивом»: «Играл обновленный состав, этим футболистам надо показывать, доказывать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Дополнительная мотивация для команды? Нет. Сами футболисты все понимали. Смысл мотивировать? После двух поражений хотели выиграть. Играл полностью обновленный состав, этим футболистам надо показывать, доказывать», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B Кубка России. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.