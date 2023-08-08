Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:56

Карпин — о матче с «Уралом»: «Была равная игра»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Урала» (0:1) в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я бы не сказал, что что-то прям не получилось. Была равная игра. В конце, понятно, были выходы у соперника. Потому что нам надо было отыгрываться, мы уже не так внимательно играли сзади. В общем — равная игра. В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции. Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», — сказал Карпин в эфире «Матч премьер».

«Урал» занимает второе место в группе B Кубка России, набрав 3 очка. «Ростов» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

В следующем туре Кубка страны «Урал» на выезде сыграет с «Рубином» 29 августа. «Ростов» дома примет «Локомотив» на день позже.

Валерий Карпин
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Сбившего насмерть женщину курьера заключили под стражу в Москве
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью по итогам первого тайма
«Спартак» против Юрана, «Локо» в Казани, «Ростов» проиграл «Уралу». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Балахнин — о поражении «Ростова» от «Урала»: «Очевидно, что команде нужно усиливаться»
«Спартак» — «Пари НН»: трансляция матча FONBET Кубка России
Гончаренко — о победе над «Ростовом»: «Хотелось порадовать болельщиков»
«Крылья Советов» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаренко — о победе над «Ростовом»: «Хотелось порадовать болельщиков»

«Спартак» — «Пари НН»: трансляция матча FONBET Кубка России