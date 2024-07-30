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Сегодня, 22:12

Карпин рассказал, что у «Ростова» отсутствует план на матч с «Зенитом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после гостевого поражения от «Локомотива» (0:1) ответил на вопросы журналистов.

— Является ли Голенков одним из лучших нападающих в России?
— Пока нет.

— Чего не хватает?
— Всего.

— Кубок — второстепенный турнир для «Ростова»?
— У нас задача выступать и там, и там хорошо.

— У вас полностью сменилась вратарская линия, но вы не отошли от схемы начинать через вратаря атаки.
— Пытаемся.

— Вы стали сильнее в этом компоненте после смены вратарской линии?
— Пока нет.

— Песьяков с точки зрения начала атак был лучше, чем остальные?
— Сто процентов.

— Смогут ли дотянуть до его уровня?
— Посмотрим.

— Как может измениться игра Миранчука в МЛС?
— Без понятия.

— Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?
— Надо сдерживать не его, а «Зенит».

— Но он лучший игрок.
— И что? Забыть про остальных? Надо сдерживать «Зенит».

— Как?
— Увидете.

— План есть?
— Нет, его нет. Мы его не будем придерживаться.

Встреча между «Зенитом» и «Ростовом» в 3-м туре РПЛ состоится 3 августа на стадионе «Газпром Арена».

Валерий Карпин
Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
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