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Сегодня, 12:44

Карпин заявил, что матч FONBET Кубка России с «Краснодаром» доставил ему настоящее удовольствие

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, какой матч в этом сезоне доставил ему настоящее удовольствие.

«Я не говорю, что мне пофиг на трофеи, а говорю, что цели могут быть разными в зависимости от возможностей команд. А что до «Ростова», то важно то, что со всеми нашими сложностями мы заняли четвертое место и на протяжении всего сезона пытались играть в футбол. Наш последний матч в этом розыгрыше Кубка был с «Краснодаром». Сыграли 1:1, а по пенальти проиграли. Но то, как мы играли именно в этом матче, самая большая награда для меня», — приводит слова Карпина Sport24.

«Краснодар» обыграл «Ростов» в полуфинальном матче FONBET Кубка России со счетом 1:1 (5:3 по пенальти).

В суперфинале FONBET Кубка России «Краснодар» проиграл ЦСКА ( (1:1, 5:6 — по пенальти).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-13-samaya-bolshaya-nagrada-dlya-menya-karpin-rasskazal-kakoy-match-v-etom-sezone-dostavil-yemu-nastoyashcheye-udovolstviye
Валерий Карпин
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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