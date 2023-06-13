Карпин заявил, что матч FONBET Кубка России с «Краснодаром» доставил ему настоящее удовольствие

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, какой матч в этом сезоне доставил ему настоящее удовольствие.

«Я не говорю, что мне пофиг на трофеи, а говорю, что цели могут быть разными в зависимости от возможностей команд. А что до «Ростова», то важно то, что со всеми нашими сложностями мы заняли четвертое место и на протяжении всего сезона пытались играть в футбол. Наш последний матч в этом розыгрыше Кубка был с «Краснодаром». Сыграли 1:1, а по пенальти проиграли. Но то, как мы играли именно в этом матче, самая большая награда для меня», — приводит слова Карпина Sport24.

«Краснодар» обыграл «Ростов» в полуфинальном матче FONBET Кубка России со счетом 1:1 (5:3 по пенальти).

В суперфинале FONBET Кубка России «Краснодар» проиграл ЦСКА ( (1:1, 5:6 — по пенальти).