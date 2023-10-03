Карпин заявил, что не допускает уход из «Ростова» по окончании сезона

Сегодня, 20:38
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном уходе из клуба по окончании сезона.
— Удивляет результативность Голенкова?
— Да нет, почему. Стал играть, стал больше забивать.
— Можно ли сказать, что они с Комличенко форварды одного уровня?
— Посмотрим. Нужно время.
— Каждый раз, когда в «Спартаке» что-то не очень, всплывает ваша фамилия. Вы не устали от этого?
— Сказали, что про «Ростов» будете спрашивать.
— По поводу Глебова, что случилось?
— Сильный ушиб.
— Допускаете, что в конце сезона можете покинуть «Ростов»?
— Нет.
«Ростов» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. В заключительном туре команда Карпина сыграет с «Уралом» за выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе обеих команд по 8 очков.
В РПЛ «Ростов» с 10 очками занимает 12-е место после 10 туров.