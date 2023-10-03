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Сегодня, 20:38

Карпин заявил, что не допускает уход из «Ростова» по окончании сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

— Удивляет результативность Голенкова?

— Да нет, почему. Стал играть, стал больше забивать.

— Можно ли сказать, что они с Комличенко форварды одного уровня?

— Посмотрим. Нужно время.

— Каждый раз, когда в «Спартаке» что-то не очень, всплывает ваша фамилия. Вы не устали от этого?

— Сказали, что про «Ростов» будете спрашивать.

— По поводу Глебова, что случилось?

— Сильный ушиб.

— Допускаете, что в конце сезона можете покинуть «Ростов»?

— Нет.

«Ростов» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. В заключительном туре команда Карпина сыграет с «Уралом» за выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе обеих команд по 8 очков.

В РПЛ «Ростов» с 10 очками занимает 12-е место после 10 туров.

Валерий Карпин
ФК Ростов
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