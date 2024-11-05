Судейство
Сегодня, 21:18
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не хочет комментировать судейские решения в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:0).
Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.
— Вы во время игры довольно резко реагировали на судейские решения. Насколько вы близки к грани в вопросах судейства?
— Уже не хочу больше говорить об этом. Что тут поменяется? Вы говорите теперь. Если я начну говорить, меня на 5 лет дисиквалифицируют. Или на 10. Или пожизненно...
Ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября в Ростове и начнется в 20.30 (мск).
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2