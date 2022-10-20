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Кубок России

Сегодня, 20:51

Карраскаль заявил об отсутствии конфликта с Федотовым

Микеле Антонов

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с главным тренером Владимиром Федотовым.

— Почему вас не было в заявке, у вас травма?

— Да.

— У вас нет никакого конфликта с Федотовым?

— Нет, все хорошо, — сказал Карраскаль «СЭ» после поражения от «Торпедо» (0:1).

Матч 4-го тура пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Торпедо» состоялся сегодня, 20 октября. На данный момент армейцы с 9 очками занимают 1-е место в турнирной таблице своей группы, «Торпедо» — 3-е (6 очков).

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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