Каррера — о победе над «Факелом»: «Круто, что «Спартак» выше «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от победы красно-белых над «Факелом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России.

«Круто, что «Спартак» находится на первой строчке, намного выше «Зенита». Красно-белые, безусловно, среди фаворитов Кубка России», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» лидирует в группе B Пути РПЛ Кубка России с 12 очками. Второе место занимают «Крылья Советов» с 6 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 3 очками. «Факел» находится на последнем, четвертом месте, команда из Воронежа проиграла все 4 матча в турнире.