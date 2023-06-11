Карсаков заявил, что трофей FONBET Кубка России будет огромной наградой для болельщиков ЦСКА

Бывший футболист Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от Суперфинала FONBET Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

«С нетерпением жду Суперфинал Кубка России: ощущения очень волнительные, но приятные. Конечно, я отдаю предпочтение ЦСКА, но и «Краснодар» нельзя списывать со счетов. В матче за трофей Кубка России совершенно другая мотивация: клубы преодолели долгий путь. «Краснодар» — хорошая команда с поставленной игрой, поэтому ЦСКА предстоит очень серьезный матч. Мне кажется, каждый футболист мечтает сыграть в «Лужниках», где проводился финал чемпионата мира. Предстоит матч за трофей, поэтому город никак не повлияет на команды — все в равных условиях. Если в этом сезоне ЦСКА вместе с серебром РПЛ завоюет и Кубок России — это можно считать золотым дублем. Тем более в столетие клуба и хоккейный ЦСКА добился успеха, поэтому трофей Кубка России будет огромной наградой для болельщиков», — приводит слова Карсакова «Чемпионат».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.