Каряка — о судейских ошибках: «Надеюсь, это не тенденция, а разовый эпизод»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка заявил, что вылет «Зенита» из FONBET Кубка России является для него сюрпризом.

«Вылет «Зенита» — сюрприз. Хотя по игре «Динамо» выглядело очень прилично. Думаю, «Зенит» проиграл по делу. Прогрессируют ли москвичи? Сложно сказать. У них были неудачные матчи, тот же Кубок с «Крыльями». Эпизодами игра есть, порой качественная. Но какой-то системности пока не видно. «Зениту» точно неприятно вылетать из Кубка. Это трофей. Если посмотреть состав, то у них играли почти все основные. Для них это был важный матч», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки.

Также он высказался о судейских ошибках в матче.

«Судейские ошибки? Надеюсь, это не тенденция, а разовый эпизод. Я не понял момента с Тюкавиным. Скорее всего, это нарушение. Ладно не увидел судья, но подсказал же ВАР. Хотелось бы услышать мнение арбитра по этому эпизоду. Как по мне, это пенальти», — добавил Каряка.

Ранее «Зенит» проиграл «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 4:5).