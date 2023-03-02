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Кубок России

Сегодня, 02:38

Каряка: «У «Динамо» остаются шансы побороться за Кубок России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Каряка прокомментировал игру бывших команд между собой в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Да, «Крылья» вышли следующий раунд Кубка России, но у «Динамо» все равно остаются шансы побороться за трофей. Сегодня была очень интересная игра, «бело-голубые» неплохо начали, создали несколько хороших моментов, но самарцы тоже не отсиживались в обороне, заработали пенальти, забили и потом больше играли по счету.

Хочется отметить игру Писарского. Он забил в двух матчах, плюс на сборах себя неплохо проявлял. Он хорошо заменил ушедших футболистов группы атаки «Крыльев», это хорошее приобретение. Если Владимир продолжит также дальше забивать, то топ-клубы весной более настойчиво будут проявлять к нему интерес. Сергеев также забивал за самарцев, потом попал в «Зенит», поэтому, может быть, следующий клуб Писарского будет из Петербурга. Также Владимиром может заинтересоваться ЦСКА, тем более у «армейцев» сейчас проблемы с форвардом», — цитирует Metaratings.ru Каряку.

«Крылья Советов» по сумме двух матчей обыграли «Динамо» (3:2) и вышли в 1/2 финала Пути РПЛ, а московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-vesnoi-pisarskim-mogut-zainteresovatsya-cska-ili-zenit-232032/
Андрей Каряка
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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