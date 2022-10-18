Кассьерра может пропустить матч «Зенита» с «Крыльями Советов» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что нападающий Матео Кассьерра может пропустить матч 4-го тура групповой стадии Кубка России против «Крыльев Советов».

При этом специалист отметил, что полузащитник Вендел готовится к игре, но его участие также находится под вопросом.

«Вендел готовится к игре, Матео на сегодняшний день не работает. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, в ближайшее время он начнет тренироваться. Будет или не будет готов к матчу? Посмотрим. На сегодняшний день только эти два игрока находятся под вопросом», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в четверг, 20 октября. Команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице группы B с 3 очками, самарцы идут на второй строчке с 6 очками.