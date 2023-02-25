Кавазашвили не верит, что «Локомотив» перевернет ход противостояния со «Спартаком»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не верю, что «Локомотив» перевернет ход противостояния. Верю в то, что «Спартак» выиграет эту игру. Если «Спартак» построит игру на ничью, то может проиграть. Не хочу, чтобы игра доводилась до пенальти. В первом тайме первого матча спартаковцы превосходили соперника полностью. Второй тайм получился наоборот. Наше руководство сделает соответствующие выводы по замене футболистов и примет правильные решения», — приводит слова «Чемпионат».

В первом матче единственный мяч забил полузащитник «Спартака» Данил Пруцев.

Вторая игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».